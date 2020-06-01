Стрельба в Броварах: троим фигурантам избрали меры пресечения [ Редактировать ]
Суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела о стрельбе в Броварах. Одному из них заочно назначили содержание под стражей.
Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Facebook.
Также еще двоим назначили домашний арест, поскольку они согласились сотрудничать со следствием и дали признательные показания.
"По Броварам: только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: одному – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определен домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий. Это подкрепляет позицию следствия. Работа продолжается", - написал Аваков.
Напомним, 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Причиной стало распределение пассажиропотока между местными компаниями.
Ранее мы сообщали, что утром 30 мая суд вынес приговор первому из задержанных участников в перестрелке в Броварах.
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