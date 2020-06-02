Японці освятили піротехніку та влаштували вогняне шоу [ Редактировать ]
Сотня феєрверків прогриміла напередодні ввечері в кількох японських містах. Вибухове шоу влаштували виробники піротехніки. Усі літні фестивалі скасовані, тож майстри вирішили показати свої напрацювання без прив'язки до події.
І водночас потішити людей на карантині. До того ж, за місцевими віруваннями, феєрверки це послання богам. Тож піротехніку перед запуском освятили. У молитвах просили, аби швидше закінчилася епідемія коронавірусу.
Кухе Огацу, майстер-піротехнік:
Здавна в Японії феєрверки вважали молитвою, зверненням до богів, щоб ті допомогли побороти хвороби. А ще, щоб заспокоїти душі померлих. Це не лише яскраве видовище, а й частина нашої історії.
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