Сотня феєрверків прогриміла напередодні ввечері в кількох японських містах. Вибухове шоу влаштували виробники піротехніки. Усі літні фестивалі скасовані, тож майстри вирішили показати свої напрацювання без прив'язки до події.

І водночас потішити людей на карантині. До того ж, за місцевими віруваннями, феєрверки це послання богам. Тож піротехніку перед запуском освятили. У молитвах просили, аби швидше закінчилася епідемія коронавірусу.

Кухе Огацу, майстер-піротехнік: