Від лихоманки загинули більш як дві тисячі людей

Новий спалах лихоманки Еболи в Конго. Зафіксували шість випадків захворювання, чотири - летальні. Про це повідомив гендиректор ВООЗ. Додав, що країна також потерпає від найбільшого у світі спалаху кору.

У березні в Організації заявили, що Еболу в ДРК цьогоріч подолали - вилікували останнього пацієнта. Раніше там - понад два роки боролися з епідемією. Від лихоманки загинули більш як дві тисячі людей.