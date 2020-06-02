Лихоманка Еболи повертається: медики зафіксували спалах у Конго [ Редактировать ]
Новий спалах лихоманки Еболи в Конго. Зафіксували шість випадків захворювання, чотири - летальні. Про це повідомив гендиректор ВООЗ. Додав, що країна також потерпає від найбільшого у світі спалаху кору.
У березні в Організації заявили, що Еболу в ДРК цьогоріч подолали - вилікували останнього пацієнта. Раніше там - понад два роки боролися з епідемією. Від лихоманки загинули більш як дві тисячі людей.
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