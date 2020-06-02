"Довели" полицейские: на Закарпатье мужчина убил себя в прямом эфире [ Редактировать ]
В Мукачево Закарпатской области мужчина покончил жизнь самоубийством в онлайн-трансляции в социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры и полиции области.
1 июня в полицию поступила информация от соседей о смерти жителя Мукачево 1992 года рождения.
Следователи, установили, что мужчина покончил с жизнью путем повешения. Кроме этого, процесс самоубийства мужчина зафиксировал на видео в социальной сети.
"Данная информация обнаружена в ходе мониторинга социальной сети. Так, человек на видео жалуется на действия полицейских и в дальнейшем кончает жизнь самоубийством", - говорится в сообщении прокуратуры.
Местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного доведения жителя Мукачево до самоубийства (ч.1 ст.120 УК Украины). Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства.
По предварительной информации, досудебное расследование будут осуществлять следователи ТУ ГБР в г. Львов.
Ранее сообщалось, что мужчина убил 19-летнюю любовницу и покончил жизнь самоубийством.
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