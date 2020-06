В столице Нидерландов в Амстердаме несколько тысяч людей вышли в центр города, чтобы поддержать демонстрантов в США. По словам организаторов, они выступают против жесткости полиции в Соединенных Штатах и Европе в отношении чернокожих.

Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, организаторами массовых собраний в Амстердаме есть Kick Out Zwarte Piet в сотрудничестве с группой Black Queer & Trans Resistance NL. Они собрали людей с целью поддержать протесты в США, которые возникли после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. Организаторы подчеркивают, что расистское насилие в отношении чернокожих является также проблемой в Нидерландах и в Европе.

6-1-2020 #BlackLivesMatter protest in Amsterdam, The Netherlands. R.I.P. to George Floyd and all our other brothers and sisters taken by police brutality.✊🏽 pic.twitter.com/Q7MD0YJ3Uq