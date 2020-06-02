В Амстердаме тысячи людей вышли на улицы в поддержку протестов в США [ Редактировать ]
В столице Нидерландов в Амстердаме несколько тысяч людей вышли в центр города, чтобы поддержать демонстрантов в США. По словам организаторов, они выступают против жесткости полиции в Соединенных Штатах и Европе в отношении чернокожих.
Об этом сообщает NOS.
Как сообщается, организаторами массовых собраний в Амстердаме есть Kick Out Zwarte Piet в сотрудничестве с группой Black Queer & Trans Resistance NL. Они собрали людей с целью поддержать протесты в США, которые возникли после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. Организаторы подчеркивают, что расистское насилие в отношении чернокожих является также проблемой в Нидерландах и в Европе.
6-1-2020 #BlackLivesMatter protest in Amsterdam, The Netherlands. R.I.P. to George Floyd and all our other brothers and sisters taken by police brutality.✊🏽 pic.twitter.com/Q7MD0YJ3Uq— M🇩🇴 (@Saintiagero) June 1, 2020
Напомним, из-за массовых антирасистских протестов и беспорядков Дональд Трамп готов принять решение о введении вооруженных сил в охваченные акциями города.
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