Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны. Главой этого ведомства назначил Сергея Куницына.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президент также постановил утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.
В состав совета вошли представители общественных организаций ветеранов и участников боевых действий.
Сергей Куницын был председателем Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации, работал представителем президента Украины в АРК, был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов.
Ранее мы писали, что у Зеленского анонсировали принятие стратегии деокупации Крыма.
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