Со вторника, 2 июня, в Российской Федерации вступил в силу запрет на импорт нефтепродуктов. Он будет действовать до 1 октября и распространяется на бензины, дизтопливо, судовое топливо и газойли. Об этом сообщает segodnya.ua.

Отмечается, что запрет на импорт нефтепродуктов вводится в России впервые.

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Ожидается, что это решение поддержит российских переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо "польется" в страну.

Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого российские нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок – выгодным для импортного топлива.

Ранее мы писали о том, что Саудовская Аравия сократила поставки нефти.