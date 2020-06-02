Рождение ребенка: в Украине будут платить по-новому [ Редактировать ]
Рождение ребенка / Фото: Pixabay
Во вторник, 2 июня, Верховная Рада Украины приняла закон, которым увеличивается помощь при рождении ребенка и на их содержании при опеке/попечительстве.
Что изменится:
- Помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка - 41 280 грн. Сразу выплатят 10 320 грн, остальную сумму - равными частями в течение 36 месяцев.
- Опекунам с 1 июля выплаты на детей до 6 лет - 4 647,5 грн, на детей с инвалидностью - 6 506,5 грн. Для детей 6-18 лет - 5 795 грн, для детей с инвалидностью - 8 113 грн.
- Помощь полагается и 80-летним пенсионерам, которые по заключению врача нуждается в постоянном постороннем уходе - 684,8 грн.
Ранее мы писали о том, что в Украине создали карту нарушений карантина.
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