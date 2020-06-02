Во вторник, 2 июня, задержали еще 13 человек перестрелки в Броварах. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

По его словам, всем задержанным объявили о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство.

В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы.

Напомним, 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Причиной стало распределение пассажиропотока между местными компаниями.

Ранее мы сообщали, что утром 30 мая суд вынес приговор первому из задержанных участников в перестрелке в Броварах.