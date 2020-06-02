Перестрелка в Броварах: задержали еще 13 нарушителей [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июня, задержали еще 13 человек перестрелки в Броварах. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
По его словам, всем задержанным объявили о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство.
В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы.
Напомним, 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Причиной стало распределение пассажиропотока между местными компаниями.
Ранее мы сообщали, что утром 30 мая суд вынес приговор первому из задержанных участников в перестрелке в Броварах.
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