Концепт-художник и моделлер Джефф Фрост на своем сайте опубликовал свежие фотографии нового автомобиля Бэтмена, но почти сразу же их удалил. Однако фанаты успели их сохранить и начать распространять в сети.

В частности, снимки появились в Twitter-аккаунте The Batman (2021) dir. Matt Reeves, передает korrespondent.net.

Авто имеет слегка футуристический дизайн. В целом же бэтмобиль отсылает к комиксам 1970-х и 1980-х годов, а сама машина чем-то похожа на Dodge Charger и Plymouth Barracuda. Однако новое авто оснастили оригинальным шасси с трубчатой рамой.

К слову, новый фильм о Бэтмене должен выйти в прокат в июне следующего года. Главную роль в картине исполняет Роберт Паттинсон.

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