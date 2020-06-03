Новый автомобиль Бэтмена "засветился" в сети [ Редактировать ]
Концепт-художник и моделлер Джефф Фрост на своем сайте опубликовал свежие фотографии нового автомобиля Бэтмена, но почти сразу же их удалил. Однако фанаты успели их сохранить и начать распространять в сети.
В частности, снимки появились в Twitter-аккаунте The Batman (2021) dir. Matt Reeves, передает korrespondent.net.
Авто имеет слегка футуристический дизайн. В целом же бэтмобиль отсылает к комиксам 1970-х и 1980-х годов, а сама машина чем-то похожа на Dodge Charger и Plymouth Barracuda. Однако новое авто оснастили оригинальным шасси с трубчатой рамой.
К слову, новый фильм о Бэтмене должен выйти в прокат в июне следующего года. Главную роль в картине исполняет Роберт Паттинсон.
Ранее сообщалось, что "Симпсоны" предсказали запуск Crew Dragon и протесты в США.
по теме
Увидеть звук: фотограф опубликовал уникальные снимки
Фотограф Линден Гледхилл решил запечатлеть звуковую волну на фото
Обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе
Средства, полученные от продажи снимка, направят на борьбу с коронавирусом
Украинец создал уникальный веломобиль-электрокар (видео)
Со временем мужчина планирует запустить производство своих трехколесных электромобилей
"Не связывайся с "Мерседесом!": медведь пытался угнать автомобиль (видео)
Медведь едва не угнал авто американца
В Киеве грузовик провалился под асфальт
На улице Дегтяревской в Киеве грузовик Renault провалилась под асфальт