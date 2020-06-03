Коронавирус в Украине: в ВОЗ оценили ситуацию [ Редактировать ]
В среду, 3 июня, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется. Об этом сообщают "РИА Новости".
"На сегодняшний день европейский регион насчитывает более 2,2 миллиона случаев COVID-19, умерло более 181 тысяч человек. Несмотря на то, что ежедневное число случаев уменьшилось наполовину по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - сказал Клюге.
В то же время, Голос Америки сообщает, что представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что количество новых случаев коронавируса, которые проявляют в сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако наблюдается рост их численности в России и Восточной Европе.
Ранее мы писали о том, что первая в Европе страна победила коронавирус.
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