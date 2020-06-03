Первая в Европе страна победила коронавирус [ Редактировать ]
Черногория официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Об этом "Радио Свобода".
Национальный координационный комитет Черногории заявил, что новых случаев заражения COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней, а все, кто был госпитализирован - выздоровели.
Несмотря на то, что президент страны еще в конце мая заявил, что стала первой страной в Европе, преодолевшей COVID-19, официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего появления.
Власти Черногории разрешили деятельность театров и кино, а также свадьбы и другие собрания с участием не более 200 человек.
Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 тысяч населения.
Читайте также о том, что было найдено лекарство против коронавирусной инфекции. Его также можно будет использовать для профилактики заражения.
по теме
В Украине резко возросло число зараженных коронавирусом
За минувшие сутки в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса
Новая вспышка коронавируса: в Киеве монастырь закрыли на карантин
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
За минувшие сутки в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса
Втрата медпрацівників та друга хвиля пандемії: Ірина Сисоєнко оцінила ситуацію в країні
Чи варто на щось сподіватися українським медикам? Про хронічні хвороби нашої медицини в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла Ірина Сисоєнко
В Киеве могут ужесточить карантин: названо условие
Условие для этого назвал мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга