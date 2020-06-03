По состоянию на 3 июня, в Украине зафиксировали 24 822 случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ.

За последние сутки зафиксировано +483 новых случаев коронавируса, +362 человека выздоровели, +8 летальных случаев.

Всего в Украине зафиксировано 735 летальных исходов от коронавирусной болезни. 10 439 человек уже выздоровели.

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