Два відсотки ВВП на рік отримає українська економіка від транзиту російського газу до Європи, порахував голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

А за п'ять років Україна заробить на транзиті 150 млрд грн. У Києві сподіваються, що пожвавлення відносин із "Газпромом" дозволить повернутись до перемовин щодо зберігання російського газу в українських підземних сховищах. У цьому запевнив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"З перших днів контракту ми бачимо переваги, коли "Газпром" сплачує зарезервовані потужності незалежно від того, використовує він ті потужності або ні. Також новий контракт дає "Україні" гарантовано, за терміном контракту 5 років - це мінімальний термін, отримати 7, 2 млрд доларів. Ми розраховуємо на додаткові доходи крім цих 7,2 млрд доларів", - говорить Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК "Нафтогазу".