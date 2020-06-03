В среду, 3 июня, в Кабинете министров Украины, назвали условие ужесточения карантина. Об этом в ходе заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Решение об усилении будут принимать комиссии на местах.

В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам ослабления карантина на протяжении трех дней подряд региональная комиссия собирается внеочередно и отменяет ослабление некоторых противоэпидемических мер.

Он добавил, что ослабление будут отменять, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Ранее мы писали о том, что с 5 июня Кабинет министров снимает ряд ограничений в стране, которые ранее были введены в рамках карантина.