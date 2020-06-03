Арахамия оценил вероятность отставки Авакова [ Редактировать ]
Сбор подписей в Верховной раде не позволит отправить в отставку какого-либо министра. Для этого необходимо принять закон об интерпелляции. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.
По словам народного депутата, сейчас в парламенте нет законного механизма для отставки министра.
"Даже если удастся собрать подписи, на данный момент не существует (механизма - ред.). Это политический процесс просто. Даже если собрать 150 или 250 подписей, с ними некуда идти. Вот есть эти подписи, их можно показать на телевидении. Но порядка дальнейшего никакого не существует", - пояснил Арахамия.
Он отметил, что сейчас в Раде разрабатывается закон об интерпелляции, который позволит отправлять министров в отставку.
"Поэтому как раз сейчас во многих комитетах и рассматривается законопроект об интерпелляции. Это по сути о праве парламента уволить конкретного министра, а не целиком отправить в отставку весь Кабмин. Тогда это заработает по-другому, а сейчас это просто политические заявления", - добавил нардеп.
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
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