Бійки у Верховній Раді стали рекламою опери Бельгії [ Редактировать ]
Бійки українських депутатів стали рекламою Королівської опери Бельгії! Промо-ролик нового театрального сезону - створили із батальних сцен Верховної Ради. Хто саме з депутатів став зіркою та головним бійцем бельгійських афіш? І як в театрі пояснюють такий вибір? Олена Абрамович все бачила на власні очі. Про театральний курйоз у подробицях - далі.
Що може бути видовищнішим за бійку політиків - подумали у королівській опері Бельгії. А оскільки тутешні депутати кулаками не махають, брюссельські театрали взяли кадри з Києва.
Ось такі афіші, на яких "свободівець" Ігор Мірошниченко тагяє за чуби колег-комуністів, розвішені по усьому Брюсселю.
А в рекламному ролику ще більше видовищних кадрів із української Верховної Ради. Там і Олег Барна піднімає тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка у грудні 2015. І летять яйця в спікера Володимира Литвина - ще 2010.
Та на цьому українська тема в королівській опері Бельгії закінчується. Власне, впізнати у цих коротких кількасекундних роликах, що це відео з Києва, можуть лише ті, хто стежив за українською політикою. Ніяких позначок про країну походження реклама не містить. Та цього й не мали на меті, пояснюють в театрі.
Пітер Калаве, художній директор королівського театру Бельгії La Monnaie:
Ми знаходили відео бійок не лише українського парламенту, а й італійського, норвезького. Проте українські кадри виглядали дуже театрально, наче це справжня сценічна постановка. Якщо поглянути лише на відео, не знаючи контексту, можна подумати, що це справжня вистава.
Тема нового сезону - "Одного разу просто зараз". Суспільство та демократія сьогодні. У репертуарі вистави про расизм і дискримінацію темношкірого населення у Сполучених Штатах. Про британську королеву Єлизавету першу та її боротьбу за владу. І жодної алюзії на Україну.
Пітер Калаве, художній директор королівського театру Бельгії La Monnaie:
Відео з українського парламенту виявилося дуже доречним, щоб показати як сьогодні світові не вистачає справжніх лідерів. Мова не про конкретний парламент, а про ситуацію у світі загалом. Щось з нашою демократією не так.
Викладач брюссельської школи журналістики і шанувальник театру - Стефан Моенс, теж бачив цей рекламний ролик. України в ньому не впізнав, проте для нього було очевидно, що це відео не бельгійське.
Стефан Моенс, викладач Брюссельської школи журналістики:
Думаю, щоб знайти такі приклади з Бельгії довелось би звернутися до дуже давньої історії.
Проте ідея, як на нього, - доволі вдала. Така реклама працює.
Стефан Моенс, викладач Брюссельської школи журналістики:
Думаю, це також розраховано на молодих людей. Щоб сказати їм, агов, молодь, опера - це про сьогодення. Це не щось застаріле, це про сучасність. Опера - це про конфлікти, владу і боротьбу за неї.
Про те, що Королівській опері Бельгії таки вдається привабити аудиторію, свідчать ціни на квитки - у високий сезон вони зазвичай сягають кілька сотень євро.
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