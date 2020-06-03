Бійки українських депутатів стали рекламою Королівської опери Бельгії! Промо-ролик нового театрального сезону - створили із батальних сцен Верховної Ради. Хто саме з депутатів став зіркою та головним бійцем бельгійських афіш? І як в театрі пояснюють такий вибір? Олена Абрамович все бачила на власні очі. Про театральний курйоз у подробицях - далі.

Що може бути видовищнішим за бійку політиків - подумали у королівській опері Бельгії. А оскільки тутешні депутати кулаками не махають, брюссельські театрали взяли кадри з Києва.

Ось такі афіші, на яких "свободівець" Ігор Мірошниченко тагяє за чуби колег-комуністів, розвішені по усьому Брюсселю.

А в рекламному ролику ще більше видовищних кадрів із української Верховної Ради. Там і Олег Барна піднімає тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка у грудні 2015. І летять яйця в спікера Володимира Литвина - ще 2010.

Та на цьому українська тема в королівській опері Бельгії закінчується. Власне, впізнати у цих коротких кількасекундних роликах, що це відео з Києва, можуть лише ті, хто стежив за українською політикою. Ніяких позначок про країну походження реклама не містить. Та цього й не мали на меті, пояснюють в театрі.

Пітер Калаве, художній директор королівського театру Бельгії La Monnaie:

Ми знаходили відео бійок не лише українського парламенту, а й італійського, норвезького. Проте українські кадри виглядали дуже театрально, наче це справжня сценічна постановка. Якщо поглянути лише на відео, не знаючи контексту, можна подумати, що це справжня вистава.

Тема нового сезону - "Одного разу просто зараз". Суспільство та демократія сьогодні. У репертуарі вистави про расизм і дискримінацію темношкірого населення у Сполучених Штатах. Про британську королеву Єлизавету першу та її боротьбу за владу. І жодної алюзії на Україну.

Пітер Калаве, художній директор королівського театру Бельгії La Monnaie:

Відео з українського парламенту виявилося дуже доречним, щоб показати як сьогодні світові не вистачає справжніх лідерів. Мова не про конкретний парламент, а про ситуацію у світі загалом. Щось з нашою демократією не так.

Викладач брюссельської школи журналістики і шанувальник театру - Стефан Моенс, теж бачив цей рекламний ролик. України в ньому не впізнав, проте для нього було очевидно, що це відео не бельгійське.

Стефан Моенс, викладач Брюссельської школи журналістики:

Думаю, щоб знайти такі приклади з Бельгії довелось би звернутися до дуже давньої історії.

Проте ідея, як на нього, - доволі вдала. Така реклама працює.

Стефан Моенс, викладач Брюссельської школи журналістики:

Думаю, це також розраховано на молодих людей. Щоб сказати їм, агов, молодь, опера - це про сьогодення. Це не щось застаріле, це про сучасність. Опера - це про конфлікти, владу і боротьбу за неї.

Про те, що Королівській опері Бельгії таки вдається привабити аудиторію, свідчать ціни на квитки - у високий сезон вони зазвичай сягають кілька сотень євро.