Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт, поскольку вопрос ядерного вооружения - самая большая проблема в мире. Об этом он рассказал в интервью Foх News Radio.

"Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире", - сказал глава Белого дома.

Вместе с тем Дональд Трамп заявил, что присутствия России в G7 ("Большая семерка" самых развитых стран мира - ред.) требует здравый смысл. По его словам, половина встреч G7 посвящена России, и если бы там был президент страны Владимир Путин, то вопросы было бы намного легче решить.

"Мы сидим там и тратим время, потому что, чтобы покончить с делом, кто-то должен позвонить Путину по разным вопросам. Вот я и говорю: нужно, чтобы он был в зале", - сказал Трамп и напомнил, что раньше Россия входила в G8.

Как сообщали "Подробности", во вторник, 2 июня, президент России Владимир Путин утвердил "Основы российской политики в области ядерного сдерживания". В документе прописаны условия применения ядерного оружия.