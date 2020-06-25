Экс-регионал и самый молодой ректор: кто возглавил МОН [ Редактировать ]
В четверг, 25 июня, Кабинет министров назначил и.о. министра образования и науки. Решение было принято на заседании Кабинета министров.
Единогласным решением правительства на него возложили исполнение обязанностей министра.
По инсайдерским источникам, Шкарлета рекомендовали многие работники сферы образования и науки.
Анна Новосад утверждает, что Сергей Шкарлет имеет "бешеную поддержку". Ибо "отдельной когорте ректоров очень нужен свой удобный министр, который будет не о качестве образования, а об удобстве ради сохранения своих должностей. И денег".
Новосад утверждает, что среди сторонников кандидата уже обсуждают:
- отменить ВНО на вступление после колледжей (ранее можно было поступить после 9 класса в колледж, а потом - сразу на третий курс университета, избегая ВНО, теперь ВНО по украинскому языку и литературе обязательно - ред.);
- ограничить ВНО на магистратуру;
- отменить показатели эффективности ректоров, которые позволят разорвать с ними контракт досрочно;
- отменить финансирование университетов по результатам их деятельности.
Отметим, Сергей Шкарлет годами работал в Черниговском технологическом институте на кафедре эконометрии учета и аудита, был проректором, а затем ректором в Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета (по совместительству).
С мая 2010 года - ректор Черниговского государственного технологического университета. В рейтинге университетов "ТОП-200 Украина" 2018 его вуз занимал девяносто третьего место из 200. Министр образования и науки при Викторе Януковиче Дмитрий Табачник лично вручал Сергею Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники".
В 2013 году приказом Виктора Януковича Шкарлета назначили в состав Комитета по Государственной премии Украины в области образования. Шкарлет был членом аккредитационной комиссии.
по теме
"Слуга народа" оконфузилась в прямом эфире и не смогла назвать цены на основные продукты
Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая попала в скандал
В МОН рассказали о подготовке к ВНО-2020
Речь идет о медицинских масках, бесконтактных термометрах и дезинфицирующих средствах
Украина вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль
В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй очереди
Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности
25-27 июня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
День молодежи-2020: ТОП-5 идей для праздника
Это праздник юности, веселья и позитива, а также отличный повод собраться вместе компанией