В четверг, 25 июня, Кабинет министров назначил и.о. министра образования и науки. Решение было принято на заседании Кабинета министров.

Единогласным решением правительства на него возложили исполнение обязанностей министра.

По инсайдерским источникам, Шкарлета рекомендовали многие работники сферы образования и науки.

Анна Новосад утверждает, что Сергей Шкарлет имеет "бешеную поддержку". Ибо "отдельной когорте ректоров очень нужен свой удобный министр, который будет не о качестве образования, а об удобстве ради сохранения своих должностей. И денег".

Новосад утверждает, что среди сторонников кандидата уже обсуждают:

отменить ВНО на вступление после колледжей (ранее можно было поступить после 9 класса в колледж, а потом - сразу на третий курс университета, избегая ВНО, теперь ВНО по украинскому языку и литературе обязательно - ред.);

ограничить ВНО на магистратуру;

отменить показатели эффективности ректоров, которые позволят разорвать с ними контракт досрочно;

отменить финансирование университетов по результатам их деятельности.

Отметим, Сергей Шкарлет годами работал в Черниговском технологическом институте на кафедре эконометрии учета и аудита, был проректором, а затем ректором в Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета (по совместительству).

С мая 2010 года - ректор Черниговского государственного технологического университета. В рейтинге университетов "ТОП-200 Украина" 2018 его вуз занимал девяносто третьего место из 200. Министр образования и науки при Викторе Януковиче Дмитрий Табачник лично вручал Сергею Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники".

В 2013 году приказом Виктора Януковича Шкарлета назначили в состав Комитета по Государственной премии Украины в области образования. Шкарлет был членом аккредитационной комиссии.

Ранее Арахамия оценил вероятность отставки Авакова.