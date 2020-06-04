Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу [ Редактировать ]
Украина готова идти на "разумные компромиссы" для возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В частности, официальный Киев готов обсуждать особый статус этих территорий и особенности местного самоуправления. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook.
"Украина из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины, но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет", - написал дипломат.
И добавил, что есть "красные линии", которые нельзя пересекать.
"Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на вымышленную Кремлем федерализации. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирование оккупационных администраций", - написал Кулеба.
Глава украинского МИД констатировал, что урегулирование ситуации на Донбассе невозможно без компромиссов. Но пространство для них откроется только тогда, когда умолкнет оружие. И процитировал своего немецкого коллегу Гайко Мааса: "Основным приоритетом является внедрение длительного и верифицированного прекращения огня".
Как сообщалось ранее, в "ЛНР" украинский язык лишили статуса государственного.
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