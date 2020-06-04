Рада назначила вице-премьера по европейской интеграции [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины во время пленарного заседания 4 июня утвердила назначение народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Ее кандидатуру поддержали 255 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Перед голосованием кандидату предоставили слово, чтобы она озвучила приоритеты, которые она видит в работе на этом посту.
"В условиях мирового экономического кризиса вопрос евроинтеграции становится не политическим процессом, а условием выживания в Украине. Мы должны расширять европейский рынок. Поэтому я считаю нужным озвучить несколько приоритетов. Предложить пересмотреть вопрос соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Предложить пересмотреть объем финансирования Украины - не кредитования. Либерализовать со странами-соседями продажу товаров и услуг. В частности, это можно сделать путем изменения пересмотра таможенных правил", - сказала Стефанишина.
Как сообщалось ранее, перед голосованием за назначение Стефанишиной нардепы отправили в отставку предыдущего вице-премьера Вадима Пристайко.
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