Верховная Рада Украины во время пленарного заседания 4 июня утвердила назначение народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Ее кандидатуру поддержали 255 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Перед голосованием кандидату предоставили слово, чтобы она озвучила приоритеты, которые она видит в работе на этом посту.

"В условиях мирового экономического кризиса вопрос евроинтеграции становится не политическим процессом, а условием выживания в Украине. Мы должны расширять европейский рынок. Поэтому я считаю нужным озвучить несколько приоритетов. Предложить пересмотреть вопрос соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Предложить пересмотреть объем финансирования Украины - не кредитования. Либерализовать со странами-соседями продажу товаров и услуг. В частности, это можно сделать путем изменения пересмотра таможенных правил", - сказала Стефанишина.

Как сообщалось ранее, перед голосованием за назначение Стефанишиной нардепы отправили в отставку предыдущего вице-премьера Вадима Пристайко.