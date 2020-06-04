Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики.

На совещании по новому составу правительства Лукашенко отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс. И пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко.

"Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор. Но, самое главное, - это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли. Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы", - сказал президент Беларуси.

На совещании по составу нового правительства Беларуси были проведены следующие назначения:

Председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель.

Первым заместителем Премьер-министра назначен Николай Снопков.

Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности Первого заместителя Премьер-министра, будет работать в должности Заместителя Главы Администрации Президента.

Валерий Бельский, который до настоящего времени работал в этой должности, переходит на пост помощника Президента Беларуси.

Александр Субботин назначен Заместителем Премьер-министра Беларуси.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.

Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий.

Петр Пархомчик назначен Министром промышленности Беларуси.

Юрий Селиверстов назначен Министром финансов Беларуси.

Дмитрий Матусевич возглавит Государственный комитет по имуществу.

Дмитрий Пантус назначен Председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель.

Напомним, что 9 августа в Беларуси должны пройти выборы президента.