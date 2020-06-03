Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства. Соответствующий указ глава государства подписал 3 июня. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".
Сегодня утром белорусский президент провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Лукашенко связывал готовящуюся отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.
По словам беларусского лидера, предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. При этом он отметил, что кардинальные изменения в правительстве не нужны.
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