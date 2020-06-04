Зеленский рассказал о своей зависимости [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хмельницкую область рассказал о своих пристрастиях в еде, занятиях спортом и вредных привычках. Об этом пишет "Украинская правда".
Корреспонденты издания стали свидетелями утренней пробежки гаранта в Хмельницком. Зеленский в компании трех охранников начал в 7.15 утра и бегал 48 минут. За это время он преодолел 8,25 км и сжег 740 ккал.
"Я очень люблю бег, проветривается мозг. Даже больше плавания люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть... Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное - не убивать себя", - рассказал президент Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский признался, что любит есть на завтрак.
"Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть... Вообще самый вкусный завтрак, правда запрещенный всевозможными диетами... Иногда мы с женой его очень любим. Это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что чай и кофе с сахаром уже не пьешь. А чай с лимоном без сахара невкусный. Кофе пью без сахара. Я вообще давно все пью без сахара", - поделился президент.
В конце беседы Зеленский признался, что он - заядлый кофеман. Раньше ежедневно выпивал до 14 чашек бодрящего напитка, но теперь сократил количество до 4-5.
"Мы очень сильно полнели (от сахара - ред.), и на сердце нагрузки. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром", - рассказал глава государства.
Как сообщали "Подробности" ранее, Владимир Зеленский создал новый праздник, который будет отмечаться 19 июня.
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