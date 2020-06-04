Ослабление карантина не будет: почему в Киеве продлят ограничения [ Редактировать ]
Киев не готов к новому этапу ослабления карантина. Из-за сложной эпидемической ситуации текущие ограничения, вероятно, продлятся до конца недели. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".
За прошлые сутки число больных COVID-19 резко возросло, заболели 77 киевлян. По словам Рубана, показатель инцидентности в столице растет уже несколько дней.
В Киеве уже неделю наблюдается резкий подъем заболеваемости и стабильно высокий показатель госпитализации. Это говорит о том, что улучшения эпидемической ситуации в Киеве в ближайшее время, это 2-3 дня, не будет наблюдаться.
Окончательное решение о смягчении карантина завтра утром примет городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Рубан отметил, что комиссия вряд ли разрешит перейти к следующему этапу снятия ограничений.
Завтра будет принято решение. Согласно постановлению Кабмина, будет рассмотрено внедрение этих новых этапов смягчения карантинных мер. В связи с той ситуацией, которую мы наблюдаем сегодня - вывод о дальнейшем переходе (к смягчению карантина - ред.) сделан не будет, я думаю. Нет для этого оснований. Объективно завтра нельзя будет принять еще решение, нет данных, чтобы принимать такое решение.
Отвечая на вопрос, значит ли это, что Киев фактически переходит к адаптивному карантину, Рубан ответил: "Да, безусловно".
На данный момент в Украине действует адаптивный карантин. Это значит, что региональные комиссии ТЭБиЧС могут сами принимать решение касательно ослабления или усиления ограничений в зависимости от эпидситуации.
Ранее мы писали, что будет разрешено в Украине после 5 июня.
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