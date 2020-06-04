Ограничение для туристов отменяют [ Редактировать ]
В четверг, 4 июня, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который вместе с президентом Владимиром Зеленским находится с визитом в Хмельницкой области, заявил, что на следующем заседании Кабмина будет снято ограничение по количеству людей в туристических группах.
Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус - до 50 человек.
Отметим, во время поездки в Каменец-Подольский Зеленский предложил провести визовую либерализацию, чтобы привлечь иностранных туристов.
Как сообщали "Подробности" ранее, Владимир Зеленский создал новый праздник, который будет отмечаться 19 июня.
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