Програма уряду, роздача міністерських портфелів та виборчий кодекс. У парламенті сьогодні день гучних голосувань. Які рішення ухвалили нардепи та чому обговорення плану дій уряду ледь не довело до його відставки?

Програму дій уряду депутати називали лише "рефератом" і штампували двійки. Бо, кажуть, замість чітких планів і термінів виконання - отримали порожні гасла.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Загальні фрази з "Вікіпедії". Я перепрошую, коли мені студенти пишуть реферати з "Вікіпедії" - це не серйозно, це також двійка.

В уряді намагалися "прикритися" коронавірусом. Мовляв, епідемія не дала змоги повноцінно розписати урядові плани, тож документ будуть доопрацьовувати.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Горизонт планування через пандемію значно звузився, це в свою чергу зумовило внесення змін до програми діяльності уряду та до інших документів. Ми почали першу програму дій з розумінням, що будемо її доопрацьовувати.

Однак депутати розійшлися не на жарт - чи не кожна фракція наполягає, щоб уряд узагалі пішов у відставку. Перша причина - некомпетентність. А друга - несамостійність уряду.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Ми всі знаємо, що сьогодні влада в країні в руках однієї людини - в руках президента. Він керує урядом, він є реальним керівником уряду і всієї влади і парламенту, в тому числі.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Людина, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Україні і прізвище цієї людини - Володимир Зеленський. Він - прем'єр-міністр, він - міністр економіки, соцполітики, внутрішніх справ, і він є генеральним прокурором України.

Але силами монобільшості документ таки ухвалили і віддали на доопрацювання. Але "кадрових чищень" уникнути не вдалося, нардепи звільнили Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції. І призначили на цю посаду Ольгу Стефанишину. До цього вона працювала в офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр із питань Європейської інтеграції:

Наші пріоритети щодо євроатлантичної інтеграції є незмінними - ми маємо наполягати, щоб і фінансування було співрозмірне тим реформам, які впроваджує Україна на шляху до Євроінтеграції.

Знайшлося місце у Кабміні і для "Слуги народу" Олександра Ткаченка, який раніше очолював телеканал "1+1", а на початку свого депутатського шляху - пропонував цензурувати ЗМІ та притягувати журналістів до відповідальності. Його призначили міністром культури та інформаційної політики. І нарешті взялися за виборчий кодекс. На порядку денному відразу дві пропозиції. Від "Слуг народу", позафракційних. І від "Голосу".

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Ми пропонуємо вдвічі зменшити застави, чи навіть більше. Маленькі партії - немає жодних застережень щодо балотування, може навіть балотуватися одна партія в одному місті чи області - це абсолютно можливо. Ми покращуємо подвійні висування: тобто, людина може висуватися в дві ради одночасно - в міську і обласну.

Роман Лозинський, народний депутат, "Голос":

Виборчі застави, які "Слуги народу" пропонують зменшити в чотири рази - ми пропонуємо зменшити в 9 разів. Це поріг для само висування. У них - 15 тисяч населені пункти, у нас - 90 тисяч. І ми пропонуємо дійсно відкриті списки: у них бар'єр в 25% для того, щоб рухатися по виборчому списку, ми пропонуємо зменшити його до 5%.

Пропозицію "Слуг народу" підтримали. Тепер депутати готуватимуть свої зауваження до документа вже до другого читання.