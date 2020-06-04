Спасатели вытащили ребенка из "спортивной" ловушки (видео) [ Редактировать ]
В городе Каменское, что на Днепропетровщине спасатели вытащили ножку мальчика из велотренажера.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, 5-летний ребенок игрался со спортивным снаряжением и застрял в нем. Мама позвонила спасателям и те вытащили мальчика из ловушки.
4-го июня в 08:55 в Службу спасения 101 поступило сообщение от мамы маленького мальчика, что его ножка во время игры застряла в велотренажере.
Известно, что мальчик спасен и госпитализирован в местную больницу.
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