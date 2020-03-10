В понедельник, 9 марта, в одном из сел Николаевского района Львовской области 3-летняя девочка выпала с балкона квартиры с высоты третьего этажа. Ее 39-летней матери в то время дома не было. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"В результате падения ребенок получил телесные повреждения, врачи квалифицировали их как тяжелые", - говорится в сообщении.

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Сейчас девочка находится в реанимации.

Кроме того, в ходе проверки полицейские выяснили, что ребенок оставалась без присмотра, а ее мать находилась в состоянии алкогольного опьянения - в крови женщины было обнаружено 2,6 промилле алкоголя.

"Открыто уголовное производство, также мы совместно с социальной службой будем направлять представления об изъятии ребенка из семьи - конечно, после выздоровления", - заявил начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Василий Виконский.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

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