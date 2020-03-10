Во Львовской области 3-летний ребенок выпал с балкона [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, в одном из сел Николаевского района Львовской области 3-летняя девочка выпала с балкона квартиры с высоты третьего этажа. Ее 39-летней матери в то время дома не было. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
"В результате падения ребенок получил телесные повреждения, врачи квалифицировали их как тяжелые", - говорится в сообщении.
Сейчас девочка находится в реанимации.
Кроме того, в ходе проверки полицейские выяснили, что ребенок оставалась без присмотра, а ее мать находилась в состоянии алкогольного опьянения - в крови женщины было обнаружено 2,6 промилле алкоголя.
"Открыто уголовное производство, также мы совместно с социальной службой будем направлять представления об изъятии ребенка из семьи - конечно, после выздоровления", - заявил начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Василий Виконский.
По факту происшествия открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Досудебное расследование продолжается.
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