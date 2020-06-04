Вже скоро в Україні розпочнеться підготовка до місцевих виборів. Вони призначені на 25 жовтня. Це сьогодні обговорювали експерти, активісти та представники Нацполіції.

Як зазначили в організації "Стоп політичній корупції", однією з проблем можуть стати не до кінця сформовані ОТГ, та нестача коштів. Адже мільярд з виборчого фонду направили на боротьбу з коронавірусом. Та головними викликами, як завжди, залишаються непрозорі кампанії і корупція.

Роман Бочкала, координатор громадської ініціативи "Стоп політичній корупції":