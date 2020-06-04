Активісти ГО "Стоп корупції" контролюватимуть дотримання законодавства на виборах до ОТГ [ Редактировать ]
Вже скоро в Україні розпочнеться підготовка до місцевих виборів. Вони призначені на 25 жовтня. Це сьогодні обговорювали експерти, активісти та представники Нацполіції.
Як зазначили в організації "Стоп політичній корупції", однією з проблем можуть стати не до кінця сформовані ОТГ, та нестача коштів. Адже мільярд з виборчого фонду направили на боротьбу з коронавірусом. Та головними викликами, як завжди, залишаються непрозорі кампанії і корупція.
Роман Бочкала, координатор громадської ініціативи "Стоп політичній корупції":
Будемо дивитись, як відбуваються передвиборчі кампанії, чи є порушення під час цих кампаній. У нас є 68 осередків ми охоплюємо кожну область нашої країни. Наше завдання - виявити та зафіксувати порушення. Завдання правоохоронних органів - дати йому юридичну кваліфікацію, завдання судової влади - дати вже те покарання, в разі порушення, як вимагає закон. Тому все, чого ми хочемо - щоби вибори були чесні, конкурентні та прозорі.
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