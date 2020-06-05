В Киеве не разрешили открыть бары и рестораны 5 июня [ Редактировать ]
С 5 июня в Киеве не разрешили полноценно открывать заведения общественного питания из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время видео-брифинга.
"Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей на летних террасах", - заявил Виктор Ляшко.
Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине зафиксировано 553 новых случаев коронавируса, 330 человек выздоровели, но зафиксировано 15 летальных случаев. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 964 человек.
Напомним, что с 5 июня рестораны и кафе должны работать по новым правилам.
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