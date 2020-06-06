Глава Национальной полиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции после задержания бандитской группировки полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Временным руководителем отделения назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковник Игорь Мартыщук.

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Также глава МВД Арсен Аваков заявил, что в регионе начинают тотальные отработки. По его словам, речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области. Его заместитель Александр Гогилашвили будет координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в регионе.

"Именно поэтому на эту проблему мы будем смотреть очень комплексно - на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространения наркотиков, как и во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе", - заявил он.

Сейчас проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов, будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию. Проверку пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Ранее сообщалось, что штат полиции Кагарлыка полностью сократили.