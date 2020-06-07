В воскресенье, 7 июня, во Львове состоится заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ), которое предшествует началу работы 23-го очередного Конгресса УАФ. Об этом сообщает Footboom.

Ожидается, что исполком примет решение относительно завершения сезона в первой лиге. Напомним, на последнем заседании Совета лиг клубы проголосовали за отмену предыдущего своего решения от 21 мая недоигровывать сезон и поддержали (семь голосов против четырех) возобновление чемпионата в первой лиге. В случае двух неявок команда не сможет продолжить сезон, однако не потеряет профессиональный статус.

Также было принято решение о плей-офф между двумя последними клубами первой лиги и третьими командами второй лиги. Это предложение поддержали 12 членов Совета лиг.

В воскресенье, 7 июня девять клубов первой лиги - "Минай", "Горняк-Спорт", "Авангард", "Николаев", "Черноморец", "Балканы", "Волынь", "Кремень" и "Прикарпатье" обратились к Исполкому УАФ с коллективным обращением относительно сложившейся ситуации.



Также клубы хотят созвать Конференцию Профессиональной футбольной лиги Украины (ПФЛ) и рассмотреть изменения в Устав организации.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала львовский футбольный клуб "Карпаты" ушел на карантин.