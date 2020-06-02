"Карпати" - захворіли. Львівський футбольний клуб іде на карантин. Через масовий спалах коронавірусу. Загалом у ФК протестували 65 людей. Скільки позитивних результатів - керівництво "Карпат" не повідомляє, та у ЗМІ пишуть про те, що захворіли 26 людей. Серед інфікованих - тренер і 11 гравців. Усі вони - в ізоляції та під наглядом медиків.