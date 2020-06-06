Стрельба на Киевщине: полиция изъяла оружие (фото) [ Редактировать ]
В Киевской области, в Бородянском районе, между селами Здвижевка и Бабинцы полицейские изъяли охотничье оружие у двух мужчин, которые устроили стрельбу прямо в заброшенном тире. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управлении Национальной полиции в Киевской области.
По данным правоохранителей 6 июня около 11.40 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в Бородянском районе, между селами Здвижевка и Бабинцы, неподалёку от озера, слышны выстрелы.
фото: npu.gov
Уже спустя несколько минут на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции. Там работники полиции обнаружили двух столичных жителей, которые приехали в Бородянский район "пристреливать" собственное охотничье оружие на территории заброшенного бывшего тира
Полицейские изъяли у нарушителей оружие вместе с разрешительные документы на него. За нарушение правил обращения с огнестрельным охотничьим оружием правоохранители составили в отношении мужчин административные протоколы по статье 191 (Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов) КоАП. Административные материалы будут направлены в суд для принятия решения.
фото: npu.gov
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Напомним, ранее на известном в Одессе рынке произошла стрельба.
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