Школьный охранник устроил резню: пострадали 40 человек [ Редактировать ]
В четверг, 4 июня, на юге Китая мужчина напал с ножом на школьников и учителей. В результате инцидента пострадали более 40 человек, из которых несколько человек в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, 50-летний охранник школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе напал на сотрудников заведения. Мотивы его поступка неизвестны, однако в результате преступления пострадали не менее 40 человек, среди которых есть и дети. Кроме того, было ранено и заместителя директора школы.
На место происшествия прибыла полиция, которая задержала нападавшего. Также все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Трое человек сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ученик.
More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2— Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020
Напомним, ранее известный футболист убил своего сына. Убийца положил на голову ребенка подушку и душил, смотря на то, как мальчик умирает.
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