В Україні зростають ціни на овочі та фрукти [ Редактировать ]
Як змінилися ціна на овочі та фрукти цьогоріч? Картопля в ціні не падає, росте і вартість полуниці. З чим пов'язане здорожчання, з'ясовувала Галина Якушко.
Суцільне здорожчання! Так описують ситуацію на продуктовому ринку мешканці столиці. Найбільше "кусається" полуниця. Її менше, ніж за сотню не купиш.
И клубника тоже. На прошлой неделе была дешевле, а сейчас опять подорожала - 120 за килограмм.
Полуниця в прошлому році була десь 50 а щас сама дешевша 90.
Нічого дивного, кажуть експерти. Частина врожаю одразу йде на смітник. Через дощі, ягоди набирають вологи і починають гнити. Аграрії вже втратили половину запланованого врожаю. А це відповідно впливає на ціну.
Володимир Печко, голова "Украсадвинпром":
Очень сильно клубника страдает от серой гнили. Ну, нехватка качества. Клубника начинает гнить и где-то попадает в лукошко, скажем так, со здоровой клубникой попадает и больная клубника, которая впринципе может очень сильно снизить качество.
Через дощі постраждала не лише полуниця, а й черешня. За неї просять не менше, ніж за полуницю. Експерти кажуть пропало майже 90 відсотків врожаю. Тож на зниження ціни не варто сподіватись. Погода зіграла з ягодами "злий жарт". Окрім дощу, псували врожай і весняні заморозки.
Тетяна Адаменто, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру:
Ці заморозки були шкодочинні у повітрі, вони пошкодили ранозацвітаючі плодові, ягідники. Травневі заморозки пошкодили городину.
Не пощастило і абрикосам. Негода понищила більшу частину врожаю. Оптова ціна на цьому ринку - 70 гривень за кілограм.
Дорожчі ніж минулого року зараз і яблука. Все через те, що вони "привозні". За кілограм просять від 35 до 40 гривень. Втім, експерти тішать - це не на довго. Цьогоріч найбільші країни-експортери яблук втратили багато врожаю через епідемію коронавірусу. За відсутності конкуренції на ринок вийдуть українські яблука.
Володимир Печко, голова "Украсадвинпром":
Цена думаю что в этом году не будет слишком высокой, на яблоко слишком высокой. За счет того, что сократится глобальный экспорт.
Помідори по 80 гривень, огірки по 40. Ціни значно відрізняються від минулорічних в цей період. Тоді вони були вже вдвічі дешевшими.
Ірина Чернега, покупець:
Помидоры очень дорогие, никак не подешевеют.
Відлякує покупців і ціна на картоплю. Рожева по 30 гривень, звичайна - всього на кілька гривень дешевша.
Марія, покупець:
Значить на протязі зими ми купували картошку тут на оптовому по 9 гривень в середньому. В минулому році це було гривень 7.
Продавці кажуть - спускати ціну не будуть.
Віталій, продавець:
Картопля така вона і буде. Дешева вона не буде. Бо вона і так уже стала дешевою.
А все через те, що Україна везе картоплю в основному з-за кордону. Наша "бульба" не в моді. Її скуповують на малих фермерських господарствах і не вміють правильно продати.
Михайло Соколов, член Нацради Української ради бізнесу:
У нас к сожалению плохо развита система припродажной подготовки. То есть помыть, упаковать, красиво отполировать. и получается что наш картофель который по своей органолептике по качеству он вкуснее того же египетского но на полке выглядит значительно хуже.
Експерти прогнозують - через 10 років картоплю в Україні взагалі перестануть вирощувати. І не через лінь. А через глобальні зміни клімату. Температура грунту щороку збільшується разом з температурою повітря і зовсім скоро вирощувати у нас її буде не вигідно.
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