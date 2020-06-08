Наступний пункт карантинної ревізії "Подробиць" Львів. Ще один коронавірусно-неблагополучний регіон. Послаблювати режим обмежень у місті та області - заборонено до 12 червня.

Але, попри всі табу, відсьогодні там запрацювали спортивні клуби! Про неспортивну поведінку - Христина Гашенко - далі.

Про відкриття деякі фітнесклуби заявили ще перед вихідними. Офіційно повідомили на своїх сторінках в інтернеті. І навіть опублікували вимоги.

Свого слова дотримали. На вході - працівник закладу. Усім відвідувачам міряє температуру.

За пів години у заклад зайшло більше десяти відвідувачів. Один із них Алекс, поспішає на тренування з боксу. Із собою змінний одяг, маска та рушник.

Алекс та Ольга Мартинюк, жителі Львова:

Не боїтеся захворіти коронавірусом? - Нє, нє не боїмося.

Деякі працівники спорт-клубу вже ідуть додому. Кажуть, відвідувачі лише записуються, то ж занять ще не проводили.

Павло Рудник, фітнес-тренер, працівник спорт-клубу:

Помаленько починаємо, поки що на персональних заняттях, групових поки немає. Місця багато, людей немає.

Тренери радіють відкриттю.

Павло Рудник, фітнес- тренер, працівник спорт-клубу:

Ну як людина три місяця без зарплати стоїть і дітей треба годувати всьо решта, як можна ставитись. Розуміємо карантин все може бути, на мою думку особисту, людей мають перевіряти чи не перехворіли на то все.

На вулицю до знімальної групи виходить директор спортзакладу. Каже, відкрились, бо так дозволив уряд.

Наталія Герцик, директор спорт-клубу:

Ми маємо розпорядження кабінету міністрів, тут зазначено який номер від якого числа, яке дає нам право відкритися із першого червня. зверніть увагу 392 номер від 20 травня.

Деталей роботи спортклубу його керівниця не розповідає.

Зайти у середину спортклубу знімальній групі не вдалося. Не дозволила адміністрація закладу. То ж чи дотримуються усіх вимог наразі не відомо.

Тренування відбуваються і в інших фітнес-клубах Львова.

Можна поспілкуватися із кимось з адміністрації. - Ні.- Чому? - Я вас просто попросила вимкнути камеру і вийти.

Проте обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відкривати спортклуби не дозволила. На Львівщині - досі високий показник захворювання на ковід. Через це послаблювати карантин заборонили до 12 червня. Міські посадовці про анонсоване відкриття спорт-клубів, кажуть не знали. Обіцяють перевірити.

Галина Слічна, керівник штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції м. Львів:

Мені треба зараз зв'язатися із моніторинговими групами, щоб вони відвідали фітнес-центри. Разом із поліцією та Держспоживслужбою, якщо такі речі є, то будемо завтра комісії ТЕБ і НС виносити на розгляд комісії.

Керівникам спортивних центрів, які порушили карантин, загрожує штраф від 17 ти до 34 тисяч гривень. Скільки у місті таких порушників у Нацполіції пообіцяли відповісти завтра.