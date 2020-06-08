Досі невідомо, як вона потрапила в квартиру

Пригріли змію... У Дніпрі в помешканні на сьомому поверсі господиня виявила плазуна. Він сміливо повзав квартирою і зрештою окупував кухню. Жінка викликала надзвичайників.

Аби виловити непроханого гостя, прибули четверо рятувальників зі спецспорядженням. Змію вдалося впіймати під столом. Її помістили в ємність, а потім випустили за межами міста. Та найцікавіше інше - досі невідомо, як вона потрапила в квартиру.