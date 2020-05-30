Возлюбленная и с недавних пор - мать сына Илона Маска - певица Grimes продает часть себя, а именно- одну из картин со своей душой, стоимость которой - 10 миллионов долларов. Об этом девушка заявила в недавнем интервью с Bloomberg.

В недавнем своем посте в Instagram девушка откровенно высказалась о своих недостатках, и о насмешках со стороны фанатов, отметив, что все свои странности она считает особенными и крутыми.

Насчет своей "душевой" картины художница отметила, что планирует в скором времени открытии первой арт-выставки, которую можно будет посмотреть онлайн до августа.

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На выставке возлюбленная Маска представит свои рисунки и фотографии, над которыми работала последние 10 лет. Самая эпатажная вещь этой выставки – та самая картина стоимостью 10 миллионов долларов, к которой прилагается документ на приобретение части души Grimes, которую художнице не особо хочется продавать.

Я не хочу, чтобы кто-то ее купил, поэтому мы установили такую цену. Чем глубже мы погружались в эту идею, тем более интересной с точки зрения философии она становилась. Мне очень хотелось подключить к искусству своего юриста. Идея фантастического искусства в виде юридических документов кажется мне очень захватывающей.

Grimes отметила, что почувствовала себя художником раньше, чем музыкантом.

Напомним, Илону Маску пришлось переименовать сына. Поскольку оказалось, что оно не соответствует закону штата Калифорния.

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