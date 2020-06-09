С 1 июля для туристов в Перу откроют город инков Мачу-Пикчу. Однако для посетителей архитектурного памятника будут действовать ограничения. Об этом в понедельник сообщает RPP.

Чтобы посетить руины древнего города, надо будет продезинфицировать обувь, вымыть руки, надеть маску и соблюдать дистанцию.

Поезда, которые подвозят путешественников в ближайшую к Мачу-Пикчу деревню, должны быть заполнены лишь наполовину, чтобы избежать скопления людей.

Персонал самого парка, а также отелей и ресторанов, расположенных поблизости, будет периодически сдавать тесты на коронавирус.

В связи с открытием памятника власти Перу пообещали сделать доступ в него бесплатным для госслужащих, детей, подростков и пенсионеров вне зависимости от гражданства.

Ранее мы писали о том, что 1 марта, должен был открыться Лувр для посетителей. Но, открытие перенесли на неопределенный срок. Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами из-за угрозы эпидемии коронавируса во Франции.