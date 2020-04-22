Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная родила второго ребенка. Радостную новость знаменитость сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Она опубликовала серию фото, на которых запечатлены ее дочь и ее супруг, российский актер Владимир Яглыч.

Ребенок появился на свет 21 апреля.

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Ни Сумская, ни Яглыч не сообщили ни пол ребенка, ни то, как себя чувствуют Антонина и новорожденный. У Паперной и Яглыча уже есть ребенок. Их дочь Ева родилась летом 2017 года.

"Поздравляю, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Люблю вас!", - написала Сумская.

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