Модный бренд выпустил "фешн-автомобиль" (видео) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Производитель модной мужской обуви "Berluti" представил собственный автомобиль.
Об этом сообщает Esquireme.
По информации, "Berluti Buggi" комплектован кожаным салоном, который разработал главный дизайнер компании, сверху нанесен брендовый узор.
Отмечается, что мощность автомобиля – 90 лошадиных сил, вес составляет 500 килограмм. Логотип "модного" авто сделан из латуни.
Читайте еще, в сеть попали фотографии нового автомобиля для Бетмена. Авто сделано похожим на аналоги 1970-х годов.
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