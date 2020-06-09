Режим самоизоляции для всех категорий граждан в аннексированном Россией Крыму будет снят с 15 июня. В этот же день будет отменена обязательная обсервация для приезжающих из России. Об этом сообщил в Facebook глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов.

"При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", - написал Аксенов. Напомним, что с 9 апреля всех приезжающих в Крым изолировали на две недели.

Также он сообщил, что с 1 июля Крым начнет принимать туристов, которые приезжают на отдых. С понедельника, 9 июня, отелям и другим объектам размещения разрешат продавать путевки. Ранее оккупационные власти сообщали, что курортный сезон на украинском полуострове не состоится.

По официальным данным, в Крыму подтверждено 457 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 14 человек умерли.

Ранее сообщалось, что пропавший украинский десантник задержан в Крыму.