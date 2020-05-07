"Глава" оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов высказал сомнение, что курортный сезон на полуострове состоится. Он заявил это на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом, передает "Интерфакс".

"Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, возможен внутренний туризм - формируем свою программу", - сказал Аксенов.

По его словам, это региональная программа по организации отдыха в санаториях для примерно полумиллиона местных жителей за счет бюджета. Аксенов посоветовал не питать иллюзий по поводу снятия всех ограничений. По его словам, это будет возможно только после выпуска вакцины.

Аксенов назвал курорты и общепит наиболее пострадавшими от коронакризиса отраслями, которым вряд ли разрешат работать в ближайшее время. Российские оккупационные власти готовят для них дополнительные меры поддержки.

По данным на утро 7 мая, в Крыму заражение коронавирусом подтверждено у 168 жителей региона, один из заболевших умер. Бронирование мест в крымских здравницах и отелях запрещено до 1 июня.

Как сообщали "Подробности", министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что на временно оккупированных Россией территориях Украины (на Донбассе и в Крыму) наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19, однако достоверные факты о числе зараженных тщательно скрываются.