Пропавший украинский десантник задержан в Крыму [ Редактировать ]
Украинский военнослужащий задержан в аннексированном Россией Крыму за "незаконное пересечение границы". Об этом сообщает ФСБ России.
"Задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е. В., 1992 года рождения. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.
Против украинца оккупанты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России - "Незаконное пересечение границы". Украинскому десантнику грозит штраф или до двух лет лишения свободы.
О пропаже военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады командование Десантно-штурмовых войск Украины сообщало 31 мая. Исчезновение бойца заметили около пяти часов утра 30 мая на одном из объектов в районе временно оккупированного Крымского полуострова - неподалеку от пункта пропуска "Чонгар" в Херсонской области.
Поиски военнослужащего не дали результатов, поэтому в штабе ВСУ предположили, что он был похищен. Неподалеку от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы, при этом оружие и амуниция Добринского остались в военной части. Поиском десантника занялись правоохранительные органы.
Как сообщалось ранее, Офис президента Украины анонсировал принятие уже в этом году стратегии деоккупации Крыма.
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