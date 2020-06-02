Украинский военнослужащий задержан в аннексированном Россией Крыму за "незаконное пересечение границы". Об этом сообщает ФСБ России.

"Задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е. В., 1992 года рождения. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.

Против украинца оккупанты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России - "Незаконное пересечение границы". Украинскому десантнику грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

О пропаже военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады командование Десантно-штурмовых войск Украины сообщало 31 мая. Исчезновение бойца заметили около пяти часов утра 30 мая на одном из объектов в районе временно оккупированного Крымского полуострова - неподалеку от пункта пропуска "Чонгар" в Херсонской области.

Поиски военнослужащего не дали результатов, поэтому в штабе ВСУ предположили, что он был похищен. Неподалеку от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы, при этом оружие и амуниция Добринского остались в военной части. Поиском десантника занялись правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, Офис президента Украины анонсировал принятие уже в этом году стратегии деоккупации Крыма.