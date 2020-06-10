В Киеве, в одном из детских садов, зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19. Заболевание подтвердили сразу у 14 работников. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Всего в столице открылись 500 детских садов, которые посещают более 19,5 тысяч детей. При этом не открылись два детсада из-за того, что у работников был обнаружен коронавирус.

Мы не открываем два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе. Результаты проверки персонала... в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников, во втором саду - одного работника. Эти сады не работали и пока работать не будут.

Также мэр Киева отметил, что в Соломенском районе помощница воспитателя контактировала с больным коронавирусом.

Тест отрицательный, но ее отправили на самоизоляцию. Сад закрыли на карантин.

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