В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"На данный момент от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек. В области из 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя.

Мы просим херсонцев помнить о том, что ослабление карантина - не его отмена. Пожалуйста, продолжайте пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки лабораторно подтвердили 394 новых случаев COVID-19, 13 человек умерли. По состоянию на утро 9 июня коронавирус был диагностирован у 27 856 украинцев, из них 810 умерли.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бессимптомные носители коронавируса не представляют опасности, поскольку не заразны.