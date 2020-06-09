Первый областной центр в Украине объявил о победе над коронавирусом [ Редактировать ]
В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"На данный момент от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек. В области из 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя.
Мы просим херсонцев помнить о том, что ослабление карантина - не его отмена. Пожалуйста, продолжайте пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки лабораторно подтвердили 394 новых случаев COVID-19, 13 человек умерли. По состоянию на утро 9 июня коронавирус был диагностирован у 27 856 украинцев, из них 810 умерли.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бессимптомные носители коронавируса не представляют опасности, поскольку не заразны.
по теме
Україна опинилася на порозі другої хвилі COVID-19
Вже кілька днів поспіль поширення інфекції коронавірусу набирає обертів
"Войну с COVID-19 мы еще не выиграли": Минздрав предупредил о новой волне эпидемии
Украинцев призывают не пренебрегать карантинными ограничениями и правилами: пользоваться защитными масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Найбільше хворих зараз в Чернівецькій, Львівській, Рівненській області та у Києві
Огромный смерч пронесся под Херсоном (видео)
В селе Хорлы Херсонской области прошел масштабный и зрелищный торнадо
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Нова статистика поширення коронавірусу в Україні знову на користь хвороби - одужує менше людей, ніж фіксують нових випадків зараження