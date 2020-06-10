Некоторые продукты нельзя разогревать в микроволновке из-за определенных рисков для здоровья и безопасности людей. Эксперты представили список, в котором вы найдете продукты, которые нельзя греть в печи, передает newsyou.info.

Вареные яйца. Возможно, кое-кто уже на личном печальном опыте знает: попытка разогреть вареное яйцо приводит к его взрыву, неважно, очищено оно от скорлупы или нет. Это происходит из-за того, что влага внутри продукта испаряется, а скопившийся пар создает сильное давление. Чтобы разогреть яйцо таким способом и не пострадать, его следует порезать на кусочки.

Рис. Агентство по пищевым стандартам США предупреждает: употребление разогретого в микроволновке риса может вызывать пищевое отравление. Эксперты констатируют, что этот продукт следует употреблять только свежим, после его приготовления. Рис, подвергающийся разогреву после остывания в условиях комнатной температуры, часто становится прибежищем бактерий Bacillus cereus, способных производить токсичные споры и устойчивых к высоким температурам.

Картофель. Как и рис, его лучше всего употреблять свежесваренным, а не приготовленным и потом долго остывающим. В обстановке комнатной температуры он "оккупируется" бактериями Clostridium botulinum, которые могут сохраняться даже после микроволновой печи.

Замороженное мясо. Японские исследователи обнаружили, что мясо, находившееся в микроволновке больше 6 минут, лишается половины витамина B12, содержащегося в нем. Вдобавок в мясе начинают активно размножаться бактерии - если не начать его готовить сразу же, вынув из печи, оно окажется слишком богатым источник опасных микробов.

Замороженные фрукты. Их ни в коем случае нельзя размораживать, используя микроволновую печь. Такой способ термообработки ведет к тому, что их вещества глюкозид и галактозид приобретают свойства канцерогенов по отношению к человеческому организму.

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