В среду, 10 июня, в Харьковской области случилось происшествие. Известно, что утонул 9-летний мальчик, который не смог выплыть на берег после того, как лодка пошла ко дну. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

"9-летний мальчик утонул во время катания на лодке. Сообщение о происшествии в полицию поступило 10 июня около 14:00 от жительницы города Краснограда. По словам заявительницы, незнакомые ей дети подбежали к ней и рассказали, что утонул их брат", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции предварительно установили, что двое братьев 9 и 11 лет вместе с 13-летней сестрой взяли из дома деревянную лодку и плавали на ней по реке Берестова без присмотра родителей. В лодке были дырки и через некоторое время она пошла под воду. Самый маленький из малышей не смог выплыть на берег и утонул.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и местонахождение родителей на момент трагедии. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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